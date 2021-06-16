Автогол Хуммельса принес сборной Франции победу в матче Евро с Германией

Встреча группы F, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0. Автогол на 20-й минуте забил немец Матс Хуммельс. По ходу встречи арбитр отменил два гола французов Килиана Мбаппе и Карима Бензема после фиксации положения вне игры.

Перед стартом матча на поле стадиона «Альянц Арена» приземлился парапланерист. Во время спуска он чуть не врезался в трибуны, на которых находились люди. После приземления защитник сборной Германии Антонио Рюдигер помог нарушителю подняться. Затем охрана стадиона задержала мужчину. На параплане были написаны слова в поддержку «Гринписа».