Не повторить вековой ошибки. Российские футболисты сыграют с финнами на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
00:32 (мск), источник: ТАСС

Не повторить вековой ошибки. Российские футболисты сыграют с финнами на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы сыграет с авторами первой сенсации на турнире — командой Финляндии. Дебютанты турнира вместе с бельгийцами сейчас возглавляют квартет, для сохранения шансов на выход в плей-офф российским футболистам в предстоящей встрече необходимо побеждать.

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Встреча сборных России и Финляндии пройдет в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, финны начали турнир с победы над датчанами в игре, которая была омрачена остановкой сердца у Кристиана Эриксена. Сейчас жизни полузащитника датской сборной уже ничего не угрожает. Для команды Финляндии успех был историческим — финны впервые участвуют в финальной стадии Евро, который ведет свою историю с 1960 года.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 16.06.2021, 16:00

Финляндия-Россия-

По игре датчане превосходили соперника, однако трансформировать преимущество в забитые мячи им не удалось. Финская команда, в свою очередь, реализовала один из немногих моментов. В группе команда являлась аутсайдером, на что указывала, например, общая трансферная стоимость ее игроков — она равна €44,6 млн, по этому показателю финны занимают последнее место среди всех участников Евро. Для сравнения, стоимость сборной Дании — €311 млн.

Российская команда оценивается в €190,8 млн. Бельгийская — более чем в три раза дороже (€669,4 млн), отражением чего стал и результат их матча.

Если проводить такие же аналогии, у российских футболистов в предстоящем матче есть шанс одержать победу с крупным счетом, что тоже имеет значение, поскольку на распределение мест в группе может повлиять разница забитых и пропущенных мячей.

В игре с финнами российская команда не сможет рассчитывать на помощь Юрия Жиркова — 37-летний защитник получил травму в игре с бельгийцами и больше не сыграет на турнире. Оставшиеся 25 игроков сборной России готовились к матчу в основной группе.

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Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

Тактические расклады

Сборные России и Финляндии по футболу впервые сыграли в 1912 году — на Олимпийских играх в Стокгольме. Тогда финны одержали единственную победу в истории противостояния команд (2:1). После этого команды сыграли между собой 17 раз, не проиграть финнам удалось только в пяти встречах. Последний раз сборные встречались в рамках отбора к чемпионату мира 2010 года, оба матча россияне выиграли со счетом 3:0.

Поражение оставит сборной России только теоретические шансы на выход из группы. Формат турнира допускает проход в 1/8 финала с третьего места, однако только четырем из шести сборных. Две третьи команды с наихудшими показателями в плей-офф не выйдут.

Мы готовимся к турниру и к каждому матчу по отдельности, поэтому, естественно, определенную стратегию мы вырабатываем. У нас сегодня была тактическая тренировка, мы наигрывали несколько вариантов, но о них, конечно, я говорить не буду.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

«Финская команда — крепкая, что она и продемонстрировала [в матче с датчанами]. Игра могла сложиться по-другому, но факт в том, что этот соперник непростой. Мы это изначально знали», — отметил он.

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва отметил, что в его команде травмированных игроков нет. «Будет очень сложно играть с Россией, если надеяться на ничью, то это отразится на настроении игроков. Посмотрим, как будет складываться игра, но ничья нас вполне устроит», — заявил он.

Ожидается, что поддержать сборную Финляндии в Санкт-Петербург приедет несколько тысяч болельщиков. Многие останутся в России после окончания игры, поскольку в заключительном туре группового этапа финны в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Бельгии. 17 июня бельгийцы сыграют с датчанами.

Футбол

Евро 2020
Группа A, 16.06.2021, 22:00

Италия-Швейцария-

Остальные матчи дня

В среду участниками еще двух матчей станут команды группы A. Турки в Баку сыграет с валлийцами (19:00 мск), итальянцы в Риме — со швейцарцами (22:00 мск), главным арбитром встречи будет россиянин Сергей Карасев.

Лидером группы является команда Италии, в первом матче Евро она крупно обыграла турок (3:0). Команды Уэльса и Швейцарии сыграли вничью — 1:1.

Итальянская сборная в случае победы гарантирует себе место в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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Стадионы
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