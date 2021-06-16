Не повторить вековой ошибки. Российские футболисты сыграют с финнами на Евро

Встреча сборных России и Финляндии пройдет в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3, финны начали турнир с победы над датчанами в игре, которая была омрачена остановкой сердца у Кристиана Эриксена. Сейчас жизни полузащитника датской сборной уже ничего не угрожает. Для команды Финляндии успех был историческим — финны впервые участвуют в финальной стадии Евро, который ведет свою историю с 1960 года.

Футбол Евро 2020 Группа B, 16.06.2021, 16:00 Финляндия - Россия -

По игре датчане превосходили соперника, однако трансформировать преимущество в забитые мячи им не удалось. Финская команда, в свою очередь, реализовала один из немногих моментов. В группе команда являлась аутсайдером, на что указывала, например, общая трансферная стоимость ее игроков — она равна €44,6 млн, по этому показателю финны занимают последнее место среди всех участников Евро. Для сравнения, стоимость сборной Дании — €311 млн.

Российская команда оценивается в €190,8 млн. Бельгийская — более чем в три раза дороже (€669,4 млн), отражением чего стал и результат их матча.

Если проводить такие же аналогии, у российских футболистов в предстоящем матче есть шанс одержать победу с крупным счетом, что тоже имеет значение, поскольку на распределение мест в группе может повлиять разница забитых и пропущенных мячей.

В игре с финнами российская команда не сможет рассчитывать на помощь Юрия Жиркова — 37-летний защитник получил травму в игре с бельгийцами и больше не сыграет на турнире. Оставшиеся 25 игроков сборной России готовились к матчу в основной группе.

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

Тактические расклады

Сборные России и Финляндии по футболу впервые сыграли в 1912 году — на Олимпийских играх в Стокгольме. Тогда финны одержали единственную победу в истории противостояния команд (2:1). После этого команды сыграли между собой 17 раз, не проиграть финнам удалось только в пяти встречах. Последний раз сборные встречались в рамках отбора к чемпионату мира 2010 года, оба матча россияне выиграли со счетом 3:0.

Поражение оставит сборной России только теоретические шансы на выход из группы. Формат турнира допускает проход в 1/8 финала с третьего места, однако только четырем из шести сборных. Две третьи команды с наихудшими показателями в плей-офф не выйдут.

Мы готовимся к турниру и к каждому матчу по отдельности, поэтому, естественно, определенную стратегию мы вырабатываем. У нас сегодня была тактическая тренировка, мы наигрывали несколько вариантов, но о них, конечно, я говорить не буду. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

«Финская команда — крепкая, что она и продемонстрировала [в матче с датчанами]. Игра могла сложиться по-другому, но факт в том, что этот соперник непростой. Мы это изначально знали», — отметил он.

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва отметил, что в его команде травмированных игроков нет. «Будет очень сложно играть с Россией, если надеяться на ничью, то это отразится на настроении игроков. Посмотрим, как будет складываться игра, но ничья нас вполне устроит», — заявил он.

Ожидается, что поддержать сборную Финляндии в Санкт-Петербург приедет несколько тысяч болельщиков. Многие останутся в России после окончания игры, поскольку в заключительном туре группового этапа финны в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Бельгии. 17 июня бельгийцы сыграют с датчанами.

Футбол Евро 2020 Группа A, 16.06.2021, 22:00 Италия - Швейцария -

Остальные матчи дня

В среду участниками еще двух матчей станут команды группы A. Турки в Баку сыграет с валлийцами (19:00 мск), итальянцы в Риме — со швейцарцами (22:00 мск), главным арбитром встречи будет россиянин Сергей Карасев.

Лидером группы является команда Италии, в первом матче Евро она крупно обыграла турок (3:0). Команды Уэльса и Швейцарии сыграли вничью — 1:1.

Итальянская сборная в случае победы гарантирует себе место в плей-офф турнира.