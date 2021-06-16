Сумасшедший матч Франции и Германии: на игру залетел парашютист, Рюдигер укусил Погба, Хуммельс забил в свои
Главный матч первого тура оправдал свою афишу.
Главный матч первого тура оправдал свою афишу.
Матч Франция — Германия — первая серьезная афиша на этом чемпионате Европы. И пусть другие команды не обижаются. От этого встречи ждали много. И она не подвела. Причем не только в футбольном плане.
Странности в матче начались еще до стартового свистка. Когда команды уже были готовы разыграть мяч, над стадионом неожиданно появился парашютист. Чудак спикировал внутрь чаши «Алъянц Арены» и едва не ударившись о трибуны, приземлился на поле. Экстремалом оказался парень из «Гринписа». Пока фотографы снимали надпись: «Долой нефть» на его парашюте, смельчака вежливо выпроваживали со стадиона.
Когда парашютиста вывели с поля, вдруг начали чуть футболисты. В середине первого тайма защитник Германии Матс Хуммельс, пытаясь прервать прострел Лукаса Эрнандеса, неловко подставил ногу и отправил мяч в свои ворота.
А за несколько минут до перерыва Антонио Рюдигер неожиданно решил исполнить Суареса: подошел сзади к Полю Погба, схватил его руками и попытался укусить. Ошалевший француз отпрыгнул от обидчика и стал сигнализировать судье о нарушении. Тем не менее арбитр простил немца.
Этот момент понравился болельщикам больше всего. И они стали активно шутить на эту тему в твиттере.
Рюдигер повторяет сцену из Титаника с Погба.
Суарес смотрит, как Рюдигер кусает Погба.
Рюдигер, когда видит Погба перед матчем.
Заканчиваем с шутками и возвращаемся к футболу. После перерыва немцы владели безоговорочным преимуществом и пытались додавить соперника и как минимум сравнять счет. Но ничего не вышло.
У Франции же за весь второй тайм было ноль ударов в створ ворот. Точнее, один был. И он закончился голом. Мбаппе отдал передачу на Бензема, после чего тот отправил мяч в сетку.
Но в дело вмешался VAR. Бездушная машина подсказала судье, что нападающий находился в офсайде. Но общую радость французам это решение не испортило. Команда одержала первую победу на турнире.