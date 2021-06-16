Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

— Некоторые подумали, что ваш конфликт с Бузовой — постанова.

— Если некоторые подумали, надо спросить у них. Это не постанова — это исключительно блестящее, прямоэфирное общение без оскорблений. Поскольку она женщина очень трудолюбивая, верит в команду Черчесова, как выяснилось, болеет с детства за «Зенит», хотя иногда говорила, что болеет за «Спартак», хочется сказать, что все было сделано, чтобы народ поддержать.

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— Ваши реплики в адрес Бузовой были похожи на провокацию. Похоже на то, что сделала Ксения Собчак в недавнем интервью с Юлией Волковой.

— Не надо никаких параллелей! Я начал издалека, я готовлюсь к эфирам. Сказал, что если Ольга вышла на подмостки Московского художественного академического театра, и дальше я назвал тех самых звезд: Ольгу Андровскую, Ангелину Степанову — те самые люди, которые блистали на подмостках этого величайшего театра. Конечно, если раздвигать палитру, можно было назвать Веру Комиссаржевскую, Зинаиду Райх, Марию Бабанову и так далее. Но Ольге же присуща скромность, ее нельзя сравнивать сразу со всеми. Там все Народные артистки СССР, я, наоборот, пытался повысить статус. Мне сейчас пресс-секретарь МХТа сказал: «Может быть, вы сыграете роль Хлеба, как Николай Николаевич Озеров в спектакле “Синяя птица”?». Жду, когда позвонит худрук, либо постановщик. Чтобы не выяснять через пресс-атташе, он не отвечает за художественную часть. А потом уже даже театральная карьера — это совершенно нормально.

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».