Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил в интервью «СЭ», что его конфликт с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ» не был постановочным.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил в интервью «СЭ», что его конфликт с певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ» не был постановочным.
— Некоторые подумали, что ваш конфликт с Бузовой — постанова.
— Если некоторые подумали, надо спросить у них. Это не постанова — это исключительно блестящее, прямоэфирное общение без оскорблений. Поскольку она женщина очень трудолюбивая, верит в команду Черчесова, как выяснилось, болеет с детства за «Зенит», хотя иногда говорила, что болеет за «Спартак», хочется сказать, что все было сделано, чтобы народ поддержать.
— Ваши реплики в адрес Бузовой были похожи на провокацию. Похоже на то, что сделала Ксения Собчак в недавнем интервью с Юлией Волковой.
— Не надо никаких параллелей! Я начал издалека, я готовлюсь к эфирам. Сказал, что если Ольга вышла на подмостки Московского художественного академического театра, и дальше я назвал тех самых звезд: Ольгу Андровскую, Ангелину Степанову — те самые люди, которые блистали на подмостках этого величайшего театра. Конечно, если раздвигать палитру, можно было назвать Веру Комиссаржевскую, Зинаиду Райх, Марию Бабанову и так далее. Но Ольге же присуща скромность, ее нельзя сравнивать сразу со всеми. Там все Народные артистки СССР, я, наоборот, пытался повысить статус. Мне сейчас
14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».
Позже Губерниев в своем