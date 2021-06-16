Парапланерист-нарушитель травмировал зрителей матча Франция — Германия

Перед началом матча, прошедшего во вторник в Мюнхене, на поле стадиона «Альянц Арена» приземлился парапланерист. Во время спуска он чуть не врезался в трибуны, на которых находились люди. После приземления защитник сборной Германии Антонио Рюдигер помог нарушителю подняться. Затем охрана стадиона задержала мужчину. На параплане были написаны слова в поддержку «Гринписа».

«Незадолго до начала сегодняшнего матча ЕВРО-2020 между Францией и Германией в Мюнхене мужчина попал в чашу стадиона с воздуха и попытался приземлиться на поле. В результате этого неосмотрительного поступка, который мог иметь очень серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько зрителей получили травмы, сейчас они находятся в больнице, правоохранительные органы примут необходимые меры. К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча», — сообщает пресс-служба УЕФА.