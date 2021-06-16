Рекорды Роналду и очередной автогол. Завершился первый тур группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
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W44
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Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
07:58 (мск), источник: ТАСС

Рекорды Роналду и очередной автогол. Завершился первый тур группового этапа Евро-2020

ТАСС, 16 июня. Сборная Португалии разгромила венгров со счетом 3:0 на чемпионате Европы по футболу, в другом матче группы F действующие чемпионы мира французы с минимальным счетом переиграли команду Германии. Капитан португальцев Криштиану Роналду установил два рекорда Евро.

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Встреча в Будапеште между сборными Португалии и Венгрии стала самой посещаемой на текущем чемпионате Европы, власти города разрешили заполнить стадион «Ференц Пушкаш» вместимостью 67 215 человек на 100%. С первых минут команда Фернанду Сантуша начала контролировать мяч и создавать моменты в атаке, самым активным в первом тайме был португалец Диогу Жота, который нанес два сильных и плотных удара по воротам венгров, но в обоих случаях выручил голкипер Петер Гулачи. Во втором тайме ситуация не сильно изменилась, но мяч в итоге оказался в воротах португальцев. На 80-й минуте отличился полузащитник Сабольч Шён, но гол был отменен из-за офсайда.

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А уже через четыре минуты португальцы сами забили гол. Полузащитник Рафаэль Геррейро с линии штрафной пробил в защитника, от которого мяч отскочил в ворота. После забитого гола португальцы прибавили в атаке: на 86-й минуте Роналду реализовал пенальти, а в компенсированное время эффектно завершил комбинацию, разыгранную вместе с полузащитником Рафаэлем Силвой.

По итогам встречи Роналду установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории Евро, забив 11 мячей за пять турниров, по этому показателю он обошел француза Мишеля Платини (девять голов). Также Роналду стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы, ранее он выступал на турнирах 2004, 2008, 2012, 2016 годов.

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Футбол

Евро 2020
Группа F, 15.06.2021, 19:00

Венгрия0Португалия3

После игры Роналду поблагодарил партнеров по команде. «Сборная Венгрии очень хорошо защищалась, но мы забили три гола. Я очень благодарен команде за то, что они до последнего верили в победу, помогли мне забить два гола и стать лучшим игроком матча. Было важно начать правильно, чтобы вселить в себя уверенность, теперь необходимо продолжать в том же духе и выиграть в следующем матче», — сказал Роналду, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Португальцы впервые обыграли сборную Венгрии в рамках чемпионатов Европы. Первая встреча команд прошла 22 июня 2016 года на групповом этапе турнира во Франции и завершилась со счетом 3:3. На Евро-2016 венгры дошли до 1/8 финала, где проиграли бельгийцам (0:4), а португальцы стали победителями чемпионата Европы, обыграв французов в дополнительное время в финальном матче (1:0). Лучшим результатом сборной Венгрии являются бронзовые медали чемпионата Европы 1964 года.

Футбол

Евро 2020
Группа F, 15.06.2021, 22:00

Франция1Германия0

Встреча двух чемпионов мира

В последнем матче первого тура чемпион мира 2018 года сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0. На 20-й минуте после прострела француза Лукаса Эрнандеса немецкий защитник Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота. Он забил первый автогол сборной Германии на чемпионатах Европы, всего за первый тур группового этапа футболисты трижды отправляли мяч в свои ворота, что является повторением рекорда Евро-2016. Примечательно, что первый тур начался с автогола, в матче открытия турнира турок Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в игре с итальянцами (0:3). Это первый случай в истории чемпионатов Европы, когда дебютным мячом на турнире стал автогол.

До забитого гола французы действовали активнее. Немцы включились после пропущенного мяча и начали больше времени проводить в атаке, однако это ни к чему не привело. Во втором тайме команда Йоахима Лёва усилила давление, однако сборная Франции действовала острее. Подопечным Дидье Дешама удалось дважды отличиться, однако голы Килиана Мбаппе и Карима Бензема были отменены из-за офсайдов.

Несмотря на поражение, главный тренер сборной Германии Лёв отметил, что его футболисты выложились на сто процентов. «Это был действительно напряженный матч, мы боролись до самого конца. Я не могу винить свою команду, ведь они выложились на сто процентов», — сказал Лёв, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА.

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Встреча проходила в Мюнхене на одноименном стадионе вместимостью 75 000 человек, который власти города разрешили заполнить на 22%. Перед началом матча на поле приземлился парапланерист. После приземления ему помог подняться немецкий защитник Антонио Рюдигер, после чего парапланериста задержала охрана стадиона.

Позднее пресс-служба УЕФА сообщила, что в ходе инцидента несколько человек на стадионе получили травмы и попали в больницу.

На чемпионатах Европы сборные Франции и Германии встретились во второй раз, первая игра прошла 7 июля 2016 года в рамках полуфинала Евро и завершилась победой французов со счетом 2:0. Команда Франции является двукратным чемпионом Европы (1984, 2000), немецкие футболисты выигрывали золотые медали турнира трижды (1972, 1980, 1996).

Сборная Германии является победителем чемпионата мира 2014 года, это второй случай в истории Евро, когда на турнире встречаются два последних победителя мундиаля. На Евро-2012 дважды между собой сыграли испанцы (чемпионы мира 2010 года) и итальянцы (2006), матч группового этапа завершился со счетом 1:1, а в финале сборная Испании разгромила команду Италии (4:0).

Сборная Португалии лидирует в группе F с тремя очками, второе место занимают французы (3 очка), третье — немцы, четвертое — венгры (обе команды не набрали очков). В следующем туре сборная Франции сыграет в Будапеште с командой Венгрии, а немцы в Мюнхене встретятся с португальцами, матчи пройдут 19 июня. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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