Экс-игрок «Астаны» сыграл на Евро-2020 против действующих чемпионов. После его замены Роналду сделал дубль

Напомним, что венгр выступал за «Астану» в 2017—2018 годах. Всего за столичный клуб он сыграл 53 матча, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.

Роналду же в этом матче установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний форвард забил 11 мячей в финальных стадиях Евро и обошел чемпиона Европы-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять мячей. Кроме того, Роналду в пятый раз сыграл в финальных стадиях чемпионатов Европы и стал рекордсменом и по этому показателю.