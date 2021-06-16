Экс-игрок «Астаны» сыграл на Евро-2020 против действующих чемпионов. После его замены Роналду сделал дубль
Еще Криштиану установил два рекорда.
Еще Криштиану установил два рекорда.
Сборная Португалии по футболу разгромила команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы F, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:0. В составе действующих чемпионов Европы отличились Рафаэл Геррейру (84-я минута) и сделавший дубль Криштиану Роналду (87-я с пенальти и 90+2).
В стартовом составе сборной Венгрии вышел
Таким образом, Кляйнхайслер стал единственным
Напомним, что венгр выступал за «Астану» в 2017—2018 годах. Всего за столичный клуб он сыграл 53 матча, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.
Роналду же в этом матче установил два рекорда чемпионатов Европы. 36-летний форвард забил 11 мячей в финальных стадиях Евро и обошел чемпиона Европы-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять мячей. Кроме того, Роналду в пятый раз сыграл в финальных стадиях чемпионатов Европы и стал рекордсменом и по этому показателю.