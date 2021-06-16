«Я не порноактриса!» Вспоминаем знаменитую болельщицу сборной России
Где она теперь и увидим ли её на матче в
Где она теперь и увидим ли её на матче в
Наталья Андреева прославилась во время чемпионата мира в России. Её назвали самой красивой болельщицей нашей команды, хотя некоторые и подозревали в том, что она снимается в фильмах для взрослых. Оказалось, что Наталья не работает в этой индустрии, а за сборную начала болеть задолго до ЧМ-2018. Чем же сейчас занимается Андреева и стоит ли её ждать на матче с Финляндией?
В 2012 году Наталья вместе с друзьями прилетела в Польшу, где переживала за сборную России на Евро. Спустя два года девушку показали по телевидению на ЧМ в Бразилии, однако популярности ей это не принесло. Футбольная общественность обратила внимание на Андрееву в 2016 году во время чемпионата Европы во Франции.
«Многие друзья только по этим кадрам узнали, куда я улетела на футбол. Но фотография, которая стала действительно популярной, была сделана во Франции. Мне друзья сразу начали скидывать ссылки», — рассказывала Андреева в интервью «Чемпионату».
На домашнем чемпионате мира Наталья появилась на трибунах в одежде с символикой России и кокошником — народ снова обратил на это внимание. Тогда же в Интернете всплыли откровенные фото и видео с её участием. Однако Андреева опровергла информацию о работе в порноиндустрии, объяснив, как видео для взрослых попали в сеть.
«Всё тайное становится явным. Особенно то тайное, что мы больше всего не хотим показывать. Мой бывший возлюбленный решил мне отомстить и частные материалы выложил в Интернет. Всё разлетелось моментально. Я старалась забыть об этом кошмаре, но моя милая фотография в кокошнике спровоцировала волну слухов. Никогда не работала порноактрисой. Прошу с уважением относиться к моей частной жизни и не копаться в ней. Это моя жизнь, и я имею право делать, что считаю нужным. Если бы я была порноактрисой, то было бы глупо оставаться без “Инстаграма” и не зарабатывать на этом», — отметила Андреева в интервью «Чемпионату».
После этой неприятной истории Первый канал удалил со своего сайта фотографию с Натальей и всю информацию, связанную с ней. А сама девушка на время пропала из виду. Оказалось, что ненадолго.
В июле 2018-го Андреева объяснила, что у неё нет желания показывать себя. Именно по этой причине у болельщицы отсутствовала страница в «Инстаграме». На тот момент Наталья стала девушкой года по версии Playboy, а работу моделью называла хобби, а не основной деятельностью.
«Никогда не ставила целью продвигать себя. Я работаю менеджером в отделе развития в
Так и произошло. Уже в ноябре того же года Наталья создала профиль в «Инстаграме» и выложила первую фотографию.
Сейчас у неё 274 тысячи подписчиков, но ни одного снимка, хоть
Кажется, Андреевой уже нет никакого дела до футбола. Так что сегодня на футболе мы «самую красивую болельщицу сборной России» вряд ли увидим.
Александр Федяков