«Я не порноактриса!» Вспоминаем знаменитую болельщицу сборной России

Наталья Андреева прославилась во время чемпионата мира в России. Её назвали самой красивой болельщицей нашей команды, хотя некоторые и подозревали в том, что она снимается в фильмах для взрослых. Оказалось, что Наталья не работает в этой индустрии, а за сборную начала болеть задолго до ЧМ-2018. Чем же сейчас занимается Андреева и стоит ли её ждать на матче с Финляндией?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a8a2f1aa4a65463e23e1" data-vnd="a8a2f1aa4a65463e23e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a8a2f1aa4a65463e23e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему многие считали, что она снимается в порно?

В 2012 году Наталья вместе с друзьями прилетела в Польшу, где переживала за сборную России на Евро. Спустя два года девушку показали по телевидению на ЧМ в Бразилии, однако популярности ей это не принесло. Футбольная общественность обратила внимание на Андрееву в 2016 году во время чемпионата Европы во Франции.

«Многие друзья только по этим кадрам узнали, куда я улетела на футбол. Но фотография, которая стала действительно популярной, была сделана во Франции. Мне друзья сразу начали скидывать ссылки», — рассказывала Андреева в интервью «Чемпионату».

На домашнем чемпионате мира Наталья появилась на трибунах в одежде с символикой России и кокошником — народ снова обратил на это внимание. Тогда же в Интернете всплыли откровенные фото и видео с её участием. Однако Андреева опровергла информацию о работе в порноиндустрии, объяснив, как видео для взрослых попали в сеть.

«Всё тайное становится явным. Особенно то тайное, что мы больше всего не хотим показывать. Мой бывший возлюбленный решил мне отомстить и частные материалы выложил в Интернет. Всё разлетелось моментально. Я старалась забыть об этом кошмаре, но моя милая фотография в кокошнике спровоцировала волну слухов. Никогда не работала порноактрисой. Прошу с уважением относиться к моей частной жизни и не копаться в ней. Это моя жизнь, и я имею право делать, что считаю нужным. Если бы я была порноактрисой, то было бы глупо оставаться без “Инстаграма” и не зарабатывать на этом», — отметила Андреева в интервью «Чемпионату».

После этой неприятной истории Первый канал удалил со своего сайта фотографию с Натальей и всю информацию, связанную с ней. А сама девушка на время пропала из виду. Оказалось, что ненадолго.

Болельщица сборной России Наталья Андреева перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии. | Источник: РИА "Новости"

Футбол Евро 2020 Группа B, 16.06.2021, 16:00 Финляндия - Россия -

Где самая красивая болельщица сборной России сейчас?

В июле 2018-го Андреева объяснила, что у неё нет желания показывать себя. Именно по этой причине у болельщицы отсутствовала страница в «Инстаграме». На тот момент Наталья стала девушкой года по версии Playboy, а работу моделью называла хобби, а не основной деятельностью.

«Никогда не ставила целью продвигать себя. Я работаю менеджером в отделе развития в фитнес-центре. Сама увлекаюсь спортом. То, как я выгляжу, — результат работы над собой. А что касается “Инстаграма”, то я всё-таки заведу его в ближайшее время», — рассказывала Андреева.

Так и произошло. Уже в ноябре того же года Наталья создала профиль в «Инстаграме» и выложила первую фотографию.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKGYvfgpf6n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Natali Andreeva (@modelandreeva)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас у неё 274 тысячи подписчиков, но ни одного снимка, хоть как-то связанного с футболом. Неделю назад Наталья выложила в «сториз» фото со съёмок на острове Санторини в Греции, а вчера — фотосессию из Турции.

Кажется, Андреевой уже нет никакого дела до футбола. Так что сегодня на футболе мы «самую красивую болельщицу сборной России» вряд ли увидим.