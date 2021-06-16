Нужна только победа: анонс матча Финляндия — Россия

Поражение сборной России от Бельгии на старте Евро получилось странным. Результат, конечно, каким-то сюрпризом не стал, но сама игра оставила сильный осадок. Черчесов по заветам Гвардиолы перемудрил с планом на матч и выпустил 4 защитников вместо 5, к которым все уже привыкли и которые наигрывались в спаррингах перед турниром. Этот ход не сработал, а перевернуть игру после 0:1 и тем более 0:2 команда не смогла. Показательно, что даже проигрывая в счете с 10-й минуты, Россия уступила по владению мячом 38 на 62. При обороне наша сборная позволяла подавать с флангов, защитники и Шунин ошибались — так Бельгия легко забила два мяча. В атаке забросы на Дзюбу почти не работали, низом разыгрывать не получалось, а если удавалось отобрать мяч на чужой половине, то обостряющих передач не было.



Отдельно стоит отметить плохой матч Головина, а ведь от креативного игрока «Монако» многого ждут. Но мы увидели от полузащитника минимум обострений, много потерь и плохие подачи с угловых и флангов (в первом тайме удался только один навес на Фернандеса). Теперь Черчесову придется серьезно подумать над составом. Жирков выбыл до конца Евро из-за травмы, у Кузяева, Дивеева и Кудряшова были проблемы со здоровьем. Ожидается, что в старте выйдет Миранчук на подмогу Головину. Финны сыграют от обороны, так что тут Черчесову понадобится побольше игроков, которые могут решить исход матча. Также не исключено, что Россия сыграет в два форварда, например, с Дзюбой и Соболевым.