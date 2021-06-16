Нужна только победа: анонс матча Финляндия — Россия

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Нужна только победа: анонс матча Финляндия — Россия

Вторая игра сборной на Евро.

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Источник: AFP 2021
Футбол

Евро 2020
Группа B, 16.06.2021, 16:00

Финляндия-Россия-

Поражение сборной России от Бельгии на старте Евро получилось странным. Результат, конечно, каким-то сюрпризом не стал, но сама игра оставила сильный осадок. Черчесов по заветам Гвардиолы перемудрил с планом на матч и выпустил 4 защитников вместо 5, к которым все уже привыкли и которые наигрывались в спаррингах перед турниром. Этот ход не сработал, а перевернуть игру после 0:1 и тем более 0:2 команда не смогла. Показательно, что даже проигрывая в счете с 10-й минуты, Россия уступила по владению мячом 38 на 62. При обороне наша сборная позволяла подавать с флангов, защитники и Шунин ошибались — так Бельгия легко забила два мяча. В атаке забросы на Дзюбу почти не работали, низом разыгрывать не получалось, а если удавалось отобрать мяч на чужой половине, то обостряющих передач не было.

Отдельно стоит отметить плохой матч Головина, а ведь от креативного игрока «Монако» многого ждут. Но мы увидели от полузащитника минимум обострений, много потерь и плохие подачи с угловых и флангов (в первом тайме удался только один навес на Фернандеса). Теперь Черчесову придется серьезно подумать над составом. Жирков выбыл до конца Евро из-за травмы, у Кузяева, Дивеева и Кудряшова были проблемы со здоровьем. Ожидается, что в старте выйдет Миранчук на подмогу Головину. Финны сыграют от обороны, так что тут Черчесову понадобится побольше игроков, которые могут решить исход матча. Также не исключено, что Россия сыграет в два форварда, например, с Дзюбой и Соболевым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финляндия преподнесла сенсацию, обыграв в 1-м туре Данию. Тут большую роль сыграла ситуация с Эриксеном, упавшим без сознания. Датчане явно были в шоке, когда матч продолжился, и пропустили после редкой атаки финнов, и сами не забили пенальти. Статистика этой встречи говорит сама за себя: 16:1 по ударам, 9:0 по угловым. Финны при этом достойны похвалы, у них была своя тактика, и они ее выдержали до конца. Сборная Суоми играет по схеме 3−5−2, есть опытный вратарь Градецки из «Байера», центр поля держат капитан Спарв и Камара, главная угроза в атаке Похьянпало (забил Дании) и бомбардир из «Норвича» Пукки.

Победа Финляндии над Данией запутала ситуацию в группе. Теперь финнам достаточно одной ничьей, чтобы выйти из группы на первом чемпионате Европы в своей истории. А терпеливо играть, обороняясь всей командой у своей штрафной они умеют. Позиционные атаки при этом — не самая сильная сторона сборной Черчесова, но здесь деваться некуда, три очка российская команда, тем более на своем стадионе в Санкт-Петербурге, брать обязана. Игроки не могли не заметить критику в свой адрес, эта злость должна им помочь, как помогала на домашнем чемпионате мира. БК Winline на победу сборной России предлагает коэффициент 1,69.

Андрей Санталов

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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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