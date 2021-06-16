Нужна только победа: анонс матча Финляндия — Россия
Вторая игра сборной на Евро.
Вторая игра сборной на Евро.
Поражение сборной России от Бельгии на старте Евро получилось странным. Результат, конечно,
Отдельно стоит отметить плохой матч Головина, а ведь от креативного игрока «Монако» многого ждут. Но мы увидели от полузащитника минимум обострений, много потерь и плохие подачи с угловых и флангов (в первом тайме удался только один навес на Фернандеса). Теперь Черчесову придется серьезно подумать над составом. Жирков выбыл до конца Евро
Финляндия преподнесла сенсацию, обыграв в 1-м туре Данию. Тут большую роль сыграла ситуация с Эриксеном, упавшим без сознания. Датчане явно были в шоке, когда матч продолжился, и пропустили после редкой атаки финнов, и сами не забили пенальти. Статистика этой встречи говорит сама за себя: 16:1 по ударам, 9:0 по угловым. Финны при этом достойны похвалы, у них была своя тактика, и они ее выдержали до конца. Сборная Суоми играет по схеме 3−5−2, есть опытный вратарь Градецки из «Байера», центр поля держат капитан Спарв и Камара, главная угроза в атаке Похьянпало (забил Дании) и бомбардир из «Норвича» Пукки.
Победа Финляндии над Данией запутала ситуацию в группе. Теперь финнам достаточно одной ничьей, чтобы выйти из группы на первом чемпионате Европы в своей истории. А терпеливо играть, обороняясь всей командой у своей штрафной они умеют. Позиционные атаки при этом — не самая сильная сторона сборной Черчесова, но здесь деваться некуда, три очка российская команда, тем более на своем стадионе в
Андрей Санталов