Погба заступился за Рюдигера, который укусил его во время матча Франция — Германия

Мы друзья, там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить жёлтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил.

Поль Погба нападающий сборной Франции