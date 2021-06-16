Боярский: Если сегодня сборная России проиграет, Черчесов должен подать в отставку. Это будет по-мужски

«У меня еще меньше оптимизма, чем перед матчем с Бельгией. Я не знаю почерк игры этой сборной. У меня есть представление, что было бы с финнами, если бы сегодня против них вышли испанцы или украинцы — у этих сборных есть свой стиль игры. Во что играет наша команда, неизвестно. Я вот знаю, как сыграют Путин с Байденон — победит Путин, потому что мы знаем сильные стороны этого президента. Но никто не знает, какие сильные стороны у команды Черчесова.
Дзюба будет стараться, биться, но даже он не спасет. Культура и качество футбола европейских сборных настолько высоки, что нам очень далеко до них. Своей культуры футбола у нас нет. Если сегодня сборная России проиграет, Черчесов должен подать в отставку, это будет по-мужски. Думаю, так и случится, — сказал Боярский в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.
Встреча Финляндия — Россия начнется в 16:00 по московскому времени.