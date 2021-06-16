Боярский: Если сегодня сборная России проиграет, Черчесов должен подать в отставку. Это будет по-мужски

«У меня еще меньше оптимизма, чем перед матчем с Бельгией. Я не знаю почерк игры этой сборной. У меня есть представление, что было бы с финнами, если бы сегодня против них вышли испанцы или украинцы — у этих сборных есть свой стиль игры. Во что играет наша команда, неизвестно. Я вот знаю, как сыграют Путин с Байденон — победит Путин, потому что мы знаем сильные стороны этого президента. Но никто не знает, какие сильные стороны у команды Черчесова.