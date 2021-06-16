На игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков. Положительных тестов единицы

Санитарный щит на границе не прошли три болельщика перед игрой Россия — Финляндия.

Как стало известно «Фонтанке», на 9 утра 16 июня в аэропорт Пулково прибыло 3000 иностранных граждан. Почти у всех взяли носоглоточные мазки. А через автомобильные пункты «Торфяновка» и «Брусничное» прибыли 2000 болельщиков. Еще 700 пересекли границу в Ивангороде.

Положительных тестов оказалось всего три.