На игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков. Положительных тестов единицы

Санитарный щит на границе не прошли три болельщика перед игрой Россия — Финляндия.
Как стало известно «Фонтанке», на 9 утра 16 июня в аэропорт Пулково прибыло 3000 иностранных граждан. Почти у всех взяли носоглоточные мазки. А через автомобильные пункты «Торфяновка» и «Брусничное» прибыли 2000 болельщиков. Еще 700 пересекли границу в Ивангороде.
Положительных тестов оказалось всего три.
Как сообщала «Фонтанка», на границах с Финляндией и Эстонией усилили проверку приезжающих болельщиков на ковид. На выезде тоже. Работают 300 человек. Они, по распоряжению Роспотребнадзора, составляют своего рода «санитарный щит».