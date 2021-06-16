Наши в сборной. Уроженцы Приангарья защищают честь России на Евро-2020

16 июня сборная России по футболу проведет второй матч на групповом этапе Евро-2020. На этот раз соперником нашей команды станет Финляндия, у которой за плечами уже есть одна победа над Данией со счетом 1:0. У нас же пока только поражение от Бельгии со счетом 0:3.

Кстати, в составе сборной России на Евро-2020 есть два уроженца Иркутской области — полузащитник Роман Зобнин, представляющий московский «Спартак», и защитник Федор Кудряшов, играющий за турецкий «Антальяспор». Предлагаем познакомиться с нашими земляками поближе.

Роман Зобнин родился 11 февраля 1994 года в Иркутске. Начал заниматься футболом в местной спортивной школе «Звезда». В десятилетнем возрасте прошел отбор в футбольную академию Коноплева в Тольятти, которую с успехом окончил. Первый профессиональный контракт подписал все с той же с тольяттинской «Академией», выступал в ее составе в Профессиональной футбольной лиге до 2013 года.

В январе 2013 года подписал контракт с московским «Динамо». В течение первых двух недель он находился на сборах с молодежной командой, затем его пригласили в основной состав. За столичную команду он отыграл до 2016 года — за это время Роман успел привлечь внимание многих европейских клубов, однако отпускать полузащитника за границу руководство динамовцев не спешило.

В 2016 году «Динамо» вылетело в Футбольную национальную лигу, а Зобнин подписал контракт с московским «Спартаком», в составе которого играет и по сей день. В составе красно-белых Роман стал чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Суперкубка России в 2017 году, бронзовым призером РПЛ в 2018 году и серебряным — в 2021 году.

В составе основной сборной России Зобнин дебютировал 31 марта 2015 года в товарищеской игре против сборной Казахстана. Среди официальных турниров, в которых принял участие Роман, есть чемпионат мира по футболу 2018 года, Лига Наций УЕФА в сезонах 2018/2019 и 2010/2021 и квалификация Чемпионата Европы. В общей сложности за сборную он провел 36 матчей, но голами пока не отметился. В игре против Бельгии 12 июня выходил в основном составе.

Федор Кудряшов родился 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан Бодайбинского района. Когда ему было 8 лет, семья переехала в Братск, а маленького Федю отдали в секцию футбола при клубе «Сибиряк». Со временем его приняли в молодежную команду «Сибиряка», а в 2003 году он подписал профессиональный контракт с «основой», в составе которой отыграл 1 сезон в дивизионе, который сейчас именуется ПФЛ. Именно там Федор начал играть на позиции левого защитника.

В 2004 году Кудряшов попал в состав сборной Сибири по футболу, которая принимала участие в турнире в Краснодаре. Там его заметили и пригласили в дубль московского «Спартака». В 2006 году Федора подключили к основному составу. В общей сложности за красно-белых защитник играл до 2012 года — временами его отдавали в аренду в «Химки», «Томь» и «Краснодар».

В течение следующих 6 лет Кудряшов успел поиграть в «Тереке», «Ростове» и «Рубине». В 2019 году он переехал в Турцию, подписав контракт с клубом «Истанбул Башакшехир», за который отыграл полгода. Затем на 6 месяцев вернулся в Россию, поиграв за «Сочи», который тогда поднялся в РПЛ. В 2020 году вновь отправился в Турцию — на этот раз в «Антальяспор», где играет до сих пор.

Первый матч за сборную России по футболу Кудряшов провел 31 августа 2018 года — это была товарищеская встреча с Турцией. С тех пор Федор выходил на поле в форме национальной команды в 44 играх — в том числе на чемпионате мира 2018 года в России, Кубке Конфедераций 2017 года, Лиге Наций УЕФА в сезонах 2018/2019 и 2020/2021, а также квалификации на Евро-2020.

Кстати, во время отбора на чемпионат Европы Кудряшов забил свой первый и пока единственный гол за сборную — это случилось на игре против Сан-Марино 8 июня 2019 года.