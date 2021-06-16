Наши в сборной. Уроженцы Приангарья защищают честь России на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
13:15 (мск), источник: АиФ Иркутск

Наши в сборной. Уроженцы Приангарья защищают честь России на Евро-2020

Роман Зобнин и Федор Кудряшов попадают в состав национальной команды уже не в первый раз.

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16 июня сборная России по футболу проведет второй матч на групповом этапе Евро-2020. На этот раз соперником нашей команды станет Финляндия, у которой за плечами уже есть одна победа над Данией со счетом 1:0. У нас же пока только поражение от Бельгии со счетом 0:3.

Кстати, в составе сборной России на Евро-2020 есть два уроженца Иркутской области — полузащитник Роман Зобнин, представляющий московский «Спартак», и защитник Федор Кудряшов, играющий за турецкий «Антальяспор». Предлагаем познакомиться с нашими земляками поближе.

Роман Зобнин родился 11 февраля 1994 года в Иркутске. Начал заниматься футболом в местной спортивной школе «Звезда». В десятилетнем возрасте прошел отбор в футбольную академию Коноплева в Тольятти, которую с успехом окончил. Первый профессиональный контракт подписал все с той же с тольяттинской «Академией», выступал в ее составе в Профессиональной футбольной лиге до 2013 года.

Источник: РИА "Новости"

В январе 2013 года подписал контракт с московским «Динамо». В течение первых двух недель он находился на сборах с молодежной командой, затем его пригласили в основной состав. За столичную команду он отыграл до 2016 года — за это время Роман успел привлечь внимание многих европейских клубов, однако отпускать полузащитника за границу руководство динамовцев не спешило.

В 2016 году «Динамо» вылетело в Футбольную национальную лигу, а Зобнин подписал контракт с московским «Спартаком», в составе которого играет и по сей день. В составе красно-белых Роман стал чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем Суперкубка России в 2017 году, бронзовым призером РПЛ в 2018 году и серебряным — в 2021 году.

В составе основной сборной России Зобнин дебютировал 31 марта 2015 года в товарищеской игре против сборной Казахстана. Среди официальных турниров, в которых принял участие Роман, есть чемпионат мира по футболу 2018 года, Лига Наций УЕФА в сезонах 2018/2019 и 2010/2021 и квалификация Чемпионата Европы. В общей сложности за сборную он провел 36 матчей, но голами пока не отметился. В игре против Бельгии 12 июня выходил в основном составе.

Федор Кудряшов родился 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан Бодайбинского района. Когда ему было 8 лет, семья переехала в Братск, а маленького Федю отдали в секцию футбола при клубе «Сибиряк». Со временем его приняли в молодежную команду «Сибиряка», а в 2003 году он подписал профессиональный контракт с «основой», в составе которой отыграл 1 сезон в дивизионе, который сейчас именуется ПФЛ. Именно там Федор начал играть на позиции левого защитника.

Источник: РИА "Новости"

В 2004 году Кудряшов попал в состав сборной Сибири по футболу, которая принимала участие в турнире в Краснодаре. Там его заметили и пригласили в дубль московского «Спартака». В 2006 году Федора подключили к основному составу. В общей сложности за красно-белых защитник играл до 2012 года — временами его отдавали в аренду в «Химки», «Томь» и «Краснодар».

В течение следующих 6 лет Кудряшов успел поиграть в «Тереке», «Ростове» и «Рубине». В 2019 году он переехал в Турцию, подписав контракт с клубом «Истанбул Башакшехир», за который отыграл полгода. Затем на 6 месяцев вернулся в Россию, поиграв за «Сочи», который тогда поднялся в РПЛ. В 2020 году вновь отправился в Турцию — на этот раз в «Антальяспор», где играет до сих пор.

Первый матч за сборную России по футболу Кудряшов провел 31 августа 2018 года — это была товарищеская встреча с Турцией. С тех пор Федор выходил на поле в форме национальной команды в 44 играх — в том числе на чемпионате мира 2018 года в России, Кубке Конфедераций 2017 года, Лиге Наций УЕФА в сезонах 2018/2019 и 2020/2021, а также квалификации на Евро-2020.

Кстати, во время отбора на чемпионат Европы Кудряшов забил свой первый и пока единственный гол за сборную — это случилось на игре против Сан-Марино 8 июня 2019 года.

Из-за травмы, которую Федор получил буквально накануне Евро-2020, он не смог принять участие в матче с Бельгией. Однако 14 июня Кудряшов начал тренировки в общей группе, что позволяет предполагать, что он может войти в состав команды на игру с Финляндией.

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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