Кот Ахилл дал патриотичный прогноз на матч Россия-Финляндия
Это уже четвертое предсказание эрмитажного оракула в рамках Евро-2020.
Это уже четвертое предсказание эрмитажного оракула в рамках Евро-2020.
Уже сегодня, в среду, 16 июня, состоится очередной матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге: на стадионе «Газпром арена» сойдутся сборные России и Финляндии. По традиции накануне утром свой прогноз на игру дал официальный оракул чемпионата — эрмитажный кот Ахилл.
Напомним: это уже четвертый матч, результат которого предсказывает Ахилл — чтобы не утомлять пушистого оракула слишком сильно, коллектив Эрмитажа решил ограничиться только теми играми, которые проходят в
Как бы то ни было, сегодняшнего предсказания российские болельщики ждали с замиранием сердца: ведь от матча с Финляндией зависит будущее нашей сборной на Евро-2020. Проиграем — турнир для нас фактически закончится.
К счастью, Ахилл своих не подвел: он двинулся к миске под российским триколором и степенно откушал за победу нашей сборной.
— Предсказание состоялось, — передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий. — Перед тем, как сделать выбор, Ахилл долго колебался — судя по всему, нас ждет интересный и зрелищный матч. Сегодня Ахилл сделал все, что мог, для российской сборной. Теперь дело за ними.
Напомним: ранее Россия провалила матч со сборной Бельгии, команды сыграли с разгромным счетом 3:0 в пользу гостей. Матч с Финляндией — второй по счету. Если мы провалим и его, то можем уже не рассчитывать на выход из группы и участие в финале чемпионата. К слову, сам Ахилл тоже планирует посетить матч — он будет наблюдать за игрой из