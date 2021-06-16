Кот Ахилл дал патриотичный прогноз на матч Россия-Финляндия

Уже сегодня, в среду, 16 июня, состоится очередной матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге: на стадионе «Газпром арена» сойдутся сборные России и Финляндии. По традиции накануне утром свой прогноз на игру дал официальный оракул чемпионата — эрмитажный кот Ахилл.

Напомним: это уже четвертый матч, результат которого предсказывает Ахилл — чтобы не утомлять пушистого оракула слишком сильно, коллектив Эрмитажа решил ограничиться только теми играми, которые проходят в Санкт-Петербурге. Ранее Ахилл успешно предсказал итоги матчей Турция-Италия и Россия-Бельгия; правда, потом заставил болельщиков усомниться в своих экстрасенсорных способностях, когда ошибся с матчем Польша-Словакия: Ахилл «поел» за поляков, а выиграли в итоге словаки.

Как бы то ни было, сегодняшнего предсказания российские болельщики ждали с замиранием сердца: ведь от матча с Финляндией зависит будущее нашей сборной на Евро-2020. Проиграем — турнир для нас фактически закончится.

К счастью, Ахилл своих не подвел: он двинулся к миске под российским триколором и степенно откушал за победу нашей сборной.

— Предсказание состоялось, — передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий. — Перед тем, как сделать выбор, Ахилл долго колебался — судя по всему, нас ждет интересный и зрелищный матч. Сегодня Ахилл сделал все, что мог, для российской сборной. Теперь дело за ними.