Роберто Карлос: Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро. У вас хорошие шансы на выход из группы
Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос высоко оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.
Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос высоко оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.
На старте турнира команда Станислава Черчесова со счетом 0:3 уступила бельгийцам.
Сегодня россияне проведут матч с Финляндией.
«Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро. Играть с Бельгией изначально очень тяжело, особенно в стартовом матче. Но первый тайм получился неплохим.