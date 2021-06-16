Роберто Карлос: Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро. У вас хорошие шансы на выход из группы

«Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро. Играть с Бельгией изначально очень тяжело, особенно в стартовом матче. Но первый тайм получился неплохим. Каких-то глобальных проблем я не увидел. У вас много новых и молодых игроков, но я бы выделил Дзюбу и Жиркова. В целом состав довольно сильный. На мой взгляд, у России хорошие шансы на выход из группы и на победу сегодня, учитывая, что с Финляндией вы играете дома, в Санкт-Петербурге. Правда, нужно быть очень осторожными: у финнов тоже крепкая и опасная команда», — сказал Роберто Карлос в разговоре с корреспондентом Sport24 Леонидом Волотко.