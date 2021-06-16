«Дзюба больше весельчак-заводила». В этой сборной России вообще есть лидер?
Настоящий вожак на поле сегодня нашей команде жизненно необходим.
Настоящий вожак на поле сегодня нашей команде жизненно необходим.
Сегодняшний день, 16 июня, может стать решающим для сборной России на Евро-2020. После неудачной игры с Бельгией команда Черчесова обязана набирать очки, в противном случае рискует не выйти из группы. Конечно, даже в случае поражения у российской команда останутся гипотетические шансы на
Справится ли российская сборная с финнами? Отвечают эксперты «Чемпионата».
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин назвал матч с Финляндией решающим.
«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы. Победа финнов осложнила турнирную ситуацию, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник создаст высокую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас всё сложится удачно».
Роман Широков ждёт победы от сборной России.
«В матче с Финляндией жду, что ребята справятся, подарят нам радость и победу. В игре с Бельгией не получилась атакующая игра. Если ребята добавят в этом компоненте, естественно, не забывая об обороне, то всё должно получиться. В матче с Финляндией будет совсем другая тактика. Дзюба играет не один, он зависимый товарищ: от качества передач, от взаимодействий с партнёрами. На поле есть ещё десять человек. У нас нет ярких индивидуальностей, способных взять мяч и протащить. Дзюбе нужна поддержка. Если все ребята поддержат друг друга, сыграют в свой лучший футбол, тогда и Дзюба заиграет другими красками. Всё взаимосвязано».
Александр Мостовой не считает матч с финнами решающим для Черчесова.
«Для Черчесова матч с финнами не решающий, у него контракт до чемпионата мира 2022 года. Вот для команды матч с Финляндией один из решающих. Все понимают, что, если их не обыграть, а потом ехать в Данию… Тяжеловато. Я уже говорил, что этот Евро будет с сюрпризами. Нам стало бы ещё тяжелее, если бы датчане обыграли финнов — в таком случае расклады были бы совсем не в нашу пользу».
Андрей Канчельскис рассчитывает, что Дзюба проявит свои лидерские качества в игре с финнами.
«Если российская сборная будет играть, как с Бельгией, то у нас возникнут проблемы. Если же они перестроятся — проблемы будут уже у финнов. Все матчи Евро — непроходные, здесь каждая игра решающая. Не нужно
Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко верит в российскую сборную.
«Российская сборная должна справиться с Финляндией. У финнов неплохая организация игры, но, честно говоря, больше нечего там отметить. Наши футболисты покреативнее
Арина Лаврова, Салават Муртазин