«Дзюба больше весельчак-заводила». В этой сборной России вообще есть лидер?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дзюба больше весельчак-заводила». В этой сборной России вообще есть лидер?

Настоящий вожак на поле сегодня нашей команде жизненно необходим.

Наверх
34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

Сегодняшний день, 16 июня, может стать решающим для сборной России на Евро-2020. После неудачной игры с Бельгией команда Черчесова обязана набирать очки, в противном случае рискует не выйти из группы. Конечно, даже в случае поражения у российской команда останутся гипотетические шансы на плей-офф, но вряд ли это можно назвать утешением.

Справится ли российская сборная с финнами? Отвечают эксперты «Чемпионата».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин назвал матч с Финляндией решающим.

«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы. Победа финнов осложнила турнирную ситуацию, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник создаст высокую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас всё сложится удачно».

Роман Широков ждёт победы от сборной России.

«В матче с Финляндией жду, что ребята справятся, подарят нам радость и победу. В игре с Бельгией не получилась атакующая игра. Если ребята добавят в этом компоненте, естественно, не забывая об обороне, то всё должно получиться. В матче с Финляндией будет совсем другая тактика. Дзюба играет не один, он зависимый товарищ: от качества передач, от взаимодействий с партнёрами. На поле есть ещё десять человек. У нас нет ярких индивидуальностей, способных взять мяч и протащить. Дзюбе нужна поддержка. Если все ребята поддержат друг друга, сыграют в свой лучший футбол, тогда и Дзюба заиграет другими красками. Всё взаимосвязано».

Александр Мостовой не считает матч с финнами решающим для Черчесова.

«Для Черчесова матч с финнами не решающий, у него контракт до чемпионата мира 2022 года. Вот для команды матч с Финляндией один из решающих. Все понимают, что, если их не обыграть, а потом ехать в Данию… Тяжеловато. Я уже говорил, что этот Евро будет с сюрпризами. Нам стало бы ещё тяжелее, если бы датчане обыграли финнов — в таком случае расклады были бы совсем не в нашу пользу».

Андрей Канчельскис рассчитывает, что Дзюба проявит свои лидерские качества в игре с финнами.

«Если российская сборная будет играть, как с Бельгией, то у нас возникнут проблемы. Если же они перестроятся — проблемы будут уже у финнов. Все матчи Евро — непроходные, здесь каждая игра решающая. Не нужно что-то выделять, а то мы любим рассуждать: “Бельгию нам не надо, а вот Финляндию надо”. А если с Финляндией что-то случится? Тогда матч с Данией нам нужно выигрывать. Если мы выходим играть, то надо выходить и играть. Делить команды на тех, с кем надо играть и с кем не надо играть — это просто смешно. В игре с Бельгией я не видел лидера у сборной России. Надеемся, что в матче с Финляндией Дзюба проявит свои лидерские качества. Сложно ответить, кто в российской команде является лидером. Мне кажется, что им могли быть и Головин, и Миранчук. После Игоря Акинфеева сложно кого-то назвать. Мне кажется, не все хотят быть лидерами, боятся брать на себя такую ответственность».

Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко верит в российскую сборную.

«Российская сборная должна справиться с Финляндией. У финнов неплохая организация игры, но, честно говоря, больше нечего там отметить. Наши футболисты покреативнее всё-таки, может быть, некоторые даже мастеровитее. Если не обыграем финнов, то это будет сродни трагедии — какой-то кромешный ужас. Для Черчесова теперь любой матч будет решающим, потому что даже если он сможет обыграть финнов и не сможет сыграть вничью с датчанами, то всё равно, учитывая всё, что творилось вокруг команды и набор всех претензий, всего недовольства, — ему в любом случае покидать этот пост после чемпионата Европы. В команде либо есть лидер, либо его нет — без разницы, есть у него повязка или нет. Если есть человек, к которому прислушиваются все остальные, то он и так будет лидером, даже без повязки. Тут разговор не о капитане, а о том, что в команде должен быть хоть кто-то, кто будет являться авторитетом и к кому на поле, помимо тренера, партнёры по команде будут прислушиваться. В нашей сборной лидером может быть, скорее всего, Джикия, потому что Дзюба больше весельчак-заводила. Как правило, весельчак-заводила — это не тот, кто может прикрикнуть, на кого могут обращать внимание партнёры и если не побаиваться, то, по крайней мере, остерегаться его гнева. Думаю, что лидер — это точно не про Дзюбу».

Арина Лаврова, Салават Муртазин

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«Я не порноактриса». Где сейчас знаменитая болельщица сборной РФ
«Дзюба больше весельчак-заводила». Есть ли в сборной РФ лидер
Без резких движений. Кого Черчесов выставит против Финляндии
Рекорды Роналду. Завершился первый тур группового этапа Евро
Кот Ахилл дал патриотичный прогноз на матч Россия-Финляндия
Наши в сборной. Уроженцы Приангарья защищают честь России на Евро-2020
На игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков. Положительных тестов единицы
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Президент РФС ответил на вопрос о возможном уходе Станислава Черчесова из сборной России
Погба заступился за Рюдигера, который укусил его во время матча Франция — Германия
Экс-игрок «Астаны» сыграл на Евро-2020 против действующих чемпионов. После его замены Роналду сделал дубль
Нужна только победа: анонс матча Финляндия — Россия
Сумасшедший матч Франции и Германии: на игру залетел парашютист, Рюдигер укусил Погба, Хуммельс забил в свои
Автогол Хуммельса принес сборной Франции победу в матче Евро с Германией
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Криштиану Роналду забил свои 10-й и 11-й голы на чемпионатах Европы и стал лучшим бомбардиром в истории турнира
Аршавин в эфире «Матч ТВ» дал совет сборной России перед матчем с Финляндией
Какой же Роналду великий! Португалия вымучила победу, но у Криштиану три рекорда
Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Дубль Роналду помог Португалии обыграть Венгрию на Евро-2020
Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
Матч чемпионата Европы впервые обслужит аргентинский арбитр
Венгрия — Португалия: стартовые составы на матч ЧЕ
Все называют Францию с Бензема и Мбаппе главным фаворитом Евро-2020. Она и правда такая крутая?
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Испанию зря критикуют за ватокат. Надо критиковать за другое
Горетцка, Мусиала и Хофманн не сыграют за Германию против Франции
Финские СМИ: В Петербурге наших болельщиков ждет коронавирусный хаос
«Бузова — чудовище»: звезды спорта — о скандале певицы с Губерниевым
Зобнин: Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу
«Женщину в раздевалку не пустим»: Черчесов — о Бузовой и критике сборной
Россия — Финляндия: Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 — это финиш карьеры игрока «Зенита»?
Источник: Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро из-за мышечного повреждения
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
Политический скандал на Евро: игрок с сербскими корнями оскорбил этнических албанцев. УЕФА открыл расследование
Черчесов: Боюсь, мы потеряли Жиркова на весь Евро-2020
Полузащитник сборной Финляндии рассказал о плане на матч с Россией
Маркку Канерва: Дзюба — главное оружие России
Рамсдейл заменил Хендерсона в заявке сборной Англии на Евро-2020
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Роналду идет за двумя великими рекордами. Чего ждать от Португалии на Евро-2020
Финские болельщики столкнулись с проблемами при въезде в Россию
Жирков отсутствует на тренировке сборной России
Матч Украины и Северной Македонии на Евро-2020 обслужит аргентинская бригада арбитров
Кристиан Эриксен опубликовал обращение к болельщикам
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь