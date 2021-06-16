Назван состав сборной России на матч чемпионата Европы с Финляндией

Место в воротах займет Матвей Сафонов, в защите сыграют Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Марио Фернандес. Линия полузащиты представлена Александром Головиным, Алексеем Миранчуком, Романом Зобниным, Далером Кузяевым, Магомедов Оздоевым и Дмитрием Бариновым, а единственным нападающим оказался Артем Дзюба.

В игре с финнами россияне будут хозяевами. Команда выйдет на матч в красной форме.