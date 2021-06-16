Назван состав сборной России на матч чемпионата Европы с Финляндией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
19:00Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван состав сборной России на матч чемпионата Европы с Финляндией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Об этом сообщает Telegram-канал национальной команды.

Наверх

Место в воротах займет Матвей Сафонов, в защите сыграют Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Марио Фернандес. Линия полузащиты представлена Александром Головиным, Алексеем Миранчуком, Романом Зобниным, Далером Кузяевым, Магомедов Оздоевым и Дмитрием Бариновым, а единственным нападающим оказался Артем Дзюба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В игре с финнами россияне будут хозяевами. Команда выйдет на матч в красной форме.

Встреча состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени. Россияне в первой игре на турнире потерпели крупное поражение от Бельгии (0:3). Финны с минимальным счетом одолели Данию.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Главные темы
«Я не порноактриса». Где сейчас знаменитая болельщица сборной РФ
«Дзюба больше весельчак-заводила». Есть ли в сборной РФ лидер
Без резких движений. Кого Черчесов выставит против Финляндии
Рекорды Роналду. Завершился первый тур группового этапа Евро
Кот Ахилл дал патриотичный прогноз на матч Россия-Финляндия
Наши в сборной. Уроженцы Приангарья защищают честь России на Евро-2020
На игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков. Положительных тестов единицы
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Президент РФС ответил на вопрос о возможном уходе Станислава Черчесова из сборной России
Погба заступился за Рюдигера, который укусил его во время матча Франция — Германия
Экс-игрок «Астаны» сыграл на Евро-2020 против действующих чемпионов. После его замены Роналду сделал дубль
Нужна только победа: анонс матча Финляндия — Россия
Парапланерист-нарушитель травмировал зрителей матча Франция — Германия
Сумасшедший матч Франции и Германии: на игру залетел парашютист, Рюдигер укусил Погба, Хуммельс забил в свои
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Криштиану Роналду забил свои 10-й и 11-й голы на чемпионатах Европы и стал лучшим бомбардиром в истории турнира
Не повторить вековой ошибки. Российские футболисты сыграют с финнами на Евро
Автогол Хуммельса принес сборной Франции победу в матче Евро с Германией
Аршавин в эфире «Матч ТВ» дал совет сборной России перед матчем с Финляндией
Какой же Роналду великий! Португалия вымучила победу, но у Криштиану три рекорда
Франция — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Дубль Роналду помог Португалии обыграть Венгрию на Евро-2020
Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
Матч чемпионата Европы впервые обслужит аргентинский арбитр
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Венгрия — Португалия: стартовые составы на матч ЧЕ
Все называют Францию с Бензема и Мбаппе главным фаворитом Евро-2020. Она и правда такая крутая?
Испанию зря критикуют за ватокат. Надо критиковать за другое
Горетцка, Мусиала и Хофманн не сыграют за Германию против Франции
Финские СМИ: В Петербурге наших болельщиков ждет коронавирусный хаос
«Бузова — чудовище»: звезды спорта — о скандале певицы с Губерниевым
Зобнин: Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою и накалу
«Женщину в раздевалку не пустим»: Черчесов — о Бузовой и критике сборной
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
Россия — Финляндия: Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020 — это финиш карьеры игрока «Зенита»?
Источник: Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро из-за мышечного повреждения
Политический скандал на Евро: игрок с сербскими корнями оскорбил этнических албанцев. УЕФА открыл расследование
Черчесов: Боюсь, мы потеряли Жиркова на весь Евро-2020
Полузащитник сборной Финляндии рассказал о плане на матч с Россией
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Маркку Канерва: Дзюба — главное оружие России
Рамсдейл заменил Хендерсона в заявке сборной Англии на Евро-2020
Роналду идет за двумя великими рекордами. Чего ждать от Португалии на Евро-2020
Финские болельщики столкнулись с проблемами при въезде в Россию
Жирков отсутствует на тренировке сборной России
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь