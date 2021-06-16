Арнаутович дисквалифицирован на один матч Евро-2020

Встреча группы С, прошедшая в Бухаресте в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев. Арнаутович отметился забитым мячом. После матча появились сообщения, что нападающий, который имеет сербские корни, оскорбил на национальной почве игрока сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, имеющего албанское происхождение.

Позже Арнаутович в своем Instagram написал, что сожалеет о случившемся, признал, что сказал «несколько резких слов в эмоциях», за которые хотел бы извиниться, но подчеркнул, что он не считает себя расистом. Во вторник УЕФА назначил инспектора по этике для расследования инцидента.

«Отстранить Марко Арнаутовича на следующий (1) матч соревнований сборных под эгидой УЕФА, в котором он имеет право участия, за оскорбление другого игрока», — говорится в сообщении.