Юрий Семин: «Отличный выбор стартового состава сборной России. Лучшие на поле»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил стартовый состав сборной России на матч 2-го тура Евро-2020 с Финляндией.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил стартовый состав сборной России на матч 2-го тура Евро-2020 с Финляндией.
— Отличный выбор стартового состава. Очень интересно, как сыграет Сафонов. Кузяев слева в обороне — хороший вариант. Черчесов исходит из того, что есть. Лучшие на поле, — считает Семин.