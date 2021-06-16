Де Бур о дисквалификации Арнаутовича: для Австрии это серьезная потеря

УЕФА дисквалифицировал Арнаутовича после инцидента в матче с Северной Македонией. Встреча группы С, прошедшая в Бухаресте в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев. Арнаутович отметился забитым мячом.
После матча появились сообщения, что нападающий, который имеет сербские корни, оскорбил на национальной почве игрока сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, имеющего албанское происхождение. Позже Арнаутович в своем Instagram написал, что сожалеет о случившемся, признал, что сказал «несколько резких слов в эмоциях», за которые хотел бы извиниться, но подчеркнул, что он не считает себя расистом. Во вторник УЕФА назначил инспектора по этике для расследования инцидента, а в среду дисквалифицировал футболиста.
«Видел, что ведется расследование, но не знал, о чем оно. Он хороший игрок, жаль, что так случилось для сборной Австрии. Для них это потеря, для нас — преимущество», — сказал де Бур на пресс-конференции.
Сборная Нидерландов сыграет с командой Австрии 17 июня в Амстердаме.