Де Бур о дисквалификации Арнаутовича: для Австрии это серьезная потеря

УЕФА дисквалифицировал Арнаутовича после инцидента в матче с Северной Македонией. Встреча группы С, прошедшая в Бухаресте в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев. Арнаутович отметился забитым мячом.

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После матча появились сообщения, что нападающий, который имеет сербские корни, оскорбил на национальной почве игрока сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, имеющего албанское происхождение. Позже Арнаутович в своем Instagram написал, что сожалеет о случившемся, признал, что сказал «несколько резких слов в эмоциях», за которые хотел бы извиниться, но подчеркнул, что он не считает себя расистом. Во вторник УЕФА назначил инспектора по этике для расследования инцидента, а в среду дисквалифицировал футболиста.

«Видел, что ведется расследование, но не знал, о чем оно. Он хороший игрок, жаль, что так случилось для сборной Австрии. Для них это потеря, для нас — преимущество», — сказал де Бур на пресс-конференции.