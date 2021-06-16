Финские игроки вышли на поле перед игрой с Россией в футболках в поддержку Эриксена

12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 команды провели очную встречу. На 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена.