Сафонов — самый неопытный вратарь сборной России на крупных турнирах

Для Матвея Сафонова, который заменил Антона Шунина в стартовом составе сборной России, матч Евро-2020 с Финляндией станет всего вторым в форме национальной команды.

Футбол Евро 2020 Группа B, 16.06.2021, 16:00 Финляндия 0 Россия 1

Вратарь «Краснодара» оказался самым малоопытным из восьми голкиперов, игравших за Россию на крупных турнирах. Ранее минимальным опытом (две игры) обладал Вячеслав Малафеев, который ровно 17 лет назад вышел на поле после удаления Сергея Овчинникова во встрече с Португалией.

При этом Сафонов, которому в день игры исполнилось 22 года и 111 дней, оказался вторым по возрасту вратарем-дебютантом после Игоря Акинфеева. Армеец сыграл с Испанией в 2008 году в 22 года и 63 дня.

Ни один из игравших на нынешнем Евро вратарей не имел перед турниром столь малого опыта выступления за сборную, как Сафонов.