Сафонов — самый неопытный вратарь сборной России на крупных турнирах
Вратарь «Краснодара» оказался самым малоопытным из восьми голкиперов, игравших за Россию на крупных турнирах.
Вратарь «Краснодара» оказался самым малоопытным из восьми голкиперов, игравших за Россию на крупных турнирах.
Для Матвея Сафонова, который заменил Антона Шунина в стартовом составе сборной России, матч Евро-2020 с Финляндией станет всего вторым в форме национальной команды.
Вратарь «Краснодара» оказался самым малоопытным из восьми голкиперов, игравших за Россию на крупных турнирах. Ранее минимальным опытом (две игры) обладал Вячеслав Малафеев, который ровно 17 лет назад вышел на поле после удаления Сергея Овчинникова во встрече с Португалией.
При этом Сафонов, которому в день игры исполнилось 22 года и 111 дней, оказался вторым по возрасту
Ни один из игравших на нынешнем Евро вратарей не имел перед турниром столь малого опыта выступления за сборную, как Сафонов.
Правда, австриец Бахманн защищал ворота национальной команды всего дважды, украинец Бущан — шесть раз, испанец Симон — семь. Кстати, предшественник Матвея Антон Шунин с 12 матчами до Евро-2020 занимает в этом рейтинге шестое место.