Гол Финляндии в ворота России отменил ВАР. Похьянпало забил головой в падении после перехвата, но залез в офсайд
Сборная России играет с Финляндией в матче 2-го тура группового раунда Евро-2020 (0:0, первый тайм).
Сборная России играет с Финляндией в матче 2-го тура группового раунда Евро-2020 (0:0, первый тайм).
Уже на 3-й минуте форвард «филинов» Йоэл Похьянпало забил ударом головой в падении, воспользовавшись передачей с фланга. Перед этим финны перехватили мяч на половине россиян.
Однако главный арбитр Данни Маккели, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), отменил гол