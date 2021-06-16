Фернандес получил травму в матче с финнами. Его заменил Караваев

Игрок неудачно приземлился на газон после опасного момента у ворот соперников. Защитнику потребовались носилки, чтобы покинуть поле. Вместо Фернандеса на 25-й минуте на поле вышел Вячеслав Караваев. Матч между командами проходит в среду на стадионе в Санкт-Петербурге.