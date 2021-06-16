Футболиста сборной России Фернандеса увезли со стадиона на машине скорой помощи

Фернандес покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандес госпитализирован, его унесли с поля в подтрибунное помещение, затем погрузив в карету скорой помощи. Счет в матче — 1:0 в пользу команды России после первого тайма.

Фернандесу 30 лет, он проводил 31-й матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду. Родившийся в Бразилии Фернандес, выступающий за московский ЦСКА, получил российское гражданство в 2016 году. Он дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2).