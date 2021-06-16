Миранчук забил первый гол России на Евро-2020. У Дзюбы голевой пас
Сборная России играет с Финляндией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (1:0, первый тайм).
Сборная России играет с Финляндией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (1:0, первый тайм).
Счет в добавленное к первому тайму время открыл полузащитник российской команды Алексей Миранчук.
25-летний хавбек обыгрался в штрафной площади с форвардом Артемом Дзюбой и пробил под перекладину.
Это первый гол сборной России на Евро-2020 — в первом матче команда Станислава Черчесова уступила Бельгии со счетом 0:3.