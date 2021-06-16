Дмитрий Черышев: «В первом тайме Россия играла в очень хороший футбол»

Футбол Евро 2020 Группа B, 16.06.2021, 16:00 Финляндия 0 Россия 1

— Главное — победа. Мы выигрываем, играем хорошо. С 30−35-й минуты находимся на половине поля соперника, создаем много моментов. Я думаю, во втором тайме добьемся хорошего результата и победим в матче.

Мы с Денисом перед игрой рассуждали, говорили. Я его поддержал после поражения от Бельгии. Нужно забыть все плохое и доказывать все в этой встрече. Сейчас команда играет хорошо, создает много голевых моментов.