Дмитрий Черышев: «В первом тайме Россия играла в очень хороший футбол»

— Главное — победа. Мы выигрываем, играем хорошо. С 30−35-й минуты находимся на половине поля соперника, создаем много моментов. Я думаю, во втором тайме добьемся хорошего результата и победим в матче.
Мы с Денисом перед игрой рассуждали, говорили. Я его поддержал после поражения от Бельгии. Нужно забыть все плохое и доказывать все в этой встрече. Сейчас команда играет хорошо, создает много голевых моментов.
Конечно, потеря Фернандеса — это большая потеря, но команда играет в очень хороший футбол. Главное — поменьше играть около ворот соперника, а побольше бить. На самом деле, играть против соперника, который всей командой обороняется и вскрывать такую оборону очень сложно, но ребята стараются, — сказал Черышев-старший.