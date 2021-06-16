«Аталанта» отреагировала на гол Миранчука за сборную России на Евро
«Аталанта» отреагировала на гол полузащитника команды и сборной России Алексея Миранчука в ворота команды Финляндии в первом тайме матча 2-го тура Евро-2020.
«Аталанта» отреагировала на гол полузащитника команды и сборной России Алексея Миранчука в ворота команды Финляндии в первом тайме матча 2-го тура Евро-2020.
— Миранчук вывел вперед Россию! — написал Twitter итальянского клуба. После первого тайма россияне ведут в счете — 1:0.