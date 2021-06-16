Матч сборных России и Финляндии посетили почти 25 тысяч болельщиков
На трибунах стадиона «Санкт-Петербург», на котором проходит матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии, присутствуют почти 25 тысяч болельщиков.
На трибунах стадиона «Санкт-Петербург», на котором проходит матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии, присутствуют почти 25 тысяч болельщиков.
Встреча группы B проходит в
Матч ЕВРО-2020 в Петербурге с разрешенным допуском в 50% от вместимости арены посетили 24 тысячи 540 человек.