Миранчук забил за сборную России впервые с 2019 года
Сборная России играет с Финляндией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (1:0, первый тайм).
Сборная России играет с Финляндией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (1:0, первый тайм).
Счет в добавленное к первому тайму время открыл полузащитник российской команды Алексей Миранчук.
Это шестой гол 25-летнего хавбека за сборную в 35-м матче. Он не забивал за национальную команду с ноября 2019 года. Также это его первый гол за сборную на крупных турнирах.