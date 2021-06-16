Министр внутренних дел Баварии прокомментировал инцидент с парапланом перед матчем Германия — Франция

«На время чемпионата Европы над стадионом в Мюнхене объявлен полный запрет на полеты. Полагаю, что в Greenpeace это знали. Из-за того, что на параплане было написано Greenpeace, снайперы не стали стрелять. Если бы полиция пришла к выводу, что это террористическое нападение, тогда пилоту, возможно, пришлось бы заплатить за это действие своей жизнью», — приводит Bild слова Херрманна.