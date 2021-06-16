Министр внутренних дел Баварии прокомментировал инцидент с парапланом перед матчем Германия — Франция
Йоахим Херрманн высказался о происшествии с участием парапланериста перед началом матча чемпионата Европы.
Йоахим Херрманн высказался о происшествии с участием парапланериста перед началом матча чемпионата Европы.
«На время чемпионата Европы над стадионом в Мюнхене объявлен полный запрет на полеты. Полагаю, что в Greenpeace это знали.
Перед началом матча на поле упал парапланерист экологической организации Greenpeace, в результате чего несколько человек попали в больницу. На параплане активиста было послание: «Уберите нефть», адресованное компании Volkswagen — одному из главных спонсоров Евро-2020.