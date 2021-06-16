Дзюба сделал 22 результативных действия за последний 21 матч в составе сборной России
Нападающий сборной России Артем Дзюба отметился голевой передачей в 1-м тайме матча 2-го тура Евро-2020 с Финляндией.
Нападающий сборной России Артем Дзюба отметился голевой передачей в 1-м тайме матча 2-го тура Евро-2020 с Финляндией.
— Отдав голевую передачу на Миранчука, Артем Дзюба поучаствовал в 22 голах в последнем 21 матче за Россию во всех турнирах (14 голов, 8 передач), — написал Twitter статистического сервиса Opta.