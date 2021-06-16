Турция и Уэльс назвали стартовые составы на матч Евро
Стали известны стартовые составы сборных Турции и Уэльса на матч 2-го тура группового раунда чемпионата Европы.
Стали известны стартовые составы сборных Турции и Уэльса на матч 2-го тура группового раунда чемпионата Европы.
Стартовый состав сборной Турции: Чакыр, Челик, Сеюнджю, Йокушлу, Туфан, Ундер. Караман, Чалханоглу, Мараш, Айхан, Йылмаз.
Стартовый состав сборной Уэльса: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен. Рэмси, Бэйл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джймс, Мепам.
Матч Турция — Уэльс пройдет в среду на Олимпийском стадионе в Баку.