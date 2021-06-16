Алексей Миранчук — о победе над Финляндией: «Важна победа на этом этапе. Выполнили задачу и движемся дальше»

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«Важна победа на этом этапе. Выполнили задачу и движемся дальше. Это футбол. Важно то, что моменты есть. Будем работать над реализацией. На этом турнире собраны команды высокого уровня. Каждый момент нужно использовать.

Взаимодействия с Дзюбой? Есть требований и тактика. Футбольный интеллект позволяет понимать и чувствовать друг друга, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

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