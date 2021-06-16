Россия вымучила первую победу на Евро! Спасибо Миранчуку за шикарный выстрел в девятку

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Сборная России реабилитировалась после разгрома от Бельгии. В тяжелейшем матче с Финляндией наши парни вырвали первую победу на Евро-2020!

Станислав Черчесов удивил выбором состава на матч с Финлянидей. Главная неожиданность — появление в старте Матвея Сафонова вместо Антона Шунина. Еще одно нестандартное решение — перевод на место травмированного Жиркова Кузяева.

В составе финнов тоже не обошлось без сюрпризов — в запасе оказался капитан команды Тим Спарв.

Матч с финнами наши парни начали так же отвратительно, как и с бельгийцами — с обреза. Уже на 2-й минуте Дивеев ошибся в передаче и привез гол: после навеса с правого фланга мяч в сетку отправил Похьянпало. К счастью, на этот раз нам повезло — из-за офсайда гол отменили.

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Дальше игра развивалась спокойнее. Россия уверенно владела мячом и пыталась позиционно вскрыть оборону гостей, а финны усилиями Похьянпало и Пукки убегали в контратаки. Получалось обоюдоостро: Оздоев после крутой комбинации бил из штрафной, Дзюба исполнял что-то вроде Роналдиньо в ЛЧ против «Челси», а Похьянпало нервировал наших защитников возле ворот.

Самый ужасный момент первого тайма — травма Марио Фернандеса. После верховой борьбы в чужой штрафной защитник рухнул на спину. Вскоре Марио заменил Караваев. Так мы лишились еще одного латераля.

Впрочем, чуть позже появились и хорошие новости. В концовке тайма сборная России все-таки дожала подуставших финнов. Миранчук отыгрался в стенку с Дзюбой, вошел в штрафную и шикарным ударом в девятку открыл счет!

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После перерыва темп матча заметно снизился. Сборная России стала так осторожничать, что даже отдала мяч Финляндии и прагматично уселась в оборону. В итоге опасные моменты перестали возникать у обоих ворот — на стадионе в Санкт-Петербурге воцарилась скука: футболисты чаще рубили друг друга по ногам, чем что-то сочиняли впереди.

Несмотря на характер игры, концовка матча все равно выдалась нервной — команда Черчесова транжирила редкие моменты, а финны в отчаянии наваливались на наши ворота. Тем не менее россияне все-таки выстояли: добились первой победы на Евро-2020 и поднялись на второе место в группе.

За это им огромное спасибо! Однако в качестве игры команде Черчесова нужно еще прибавить. С такой Финляндией можно было разбираться и без лишних нервов.