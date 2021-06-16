Жирков наблюдал за матчем сборной России с трибуны вместе с болельщиками

Полный срок реабилитации займет от 1,5 до 2 месяцев. В минувшем сезоне футболист провел за «Зенит» 20 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Сборная России после двух матчей на групповом этапе чемпионата Европы располагается на второй строчке в квартете B, имея на счету одну победу и одно поражение. Следующую встречу на турнире россияне проведут 21 июня с Данией.