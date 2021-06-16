Жирков наблюдал за матчем сборной России с трибуны вместе с болельщиками
Защитник сборной России Юрий Жирков, который получил травму в игре с Бельгией (0:3) в первом туре Евро, наблюдал за игрой против финнов с трибуны вместе с болельщиками.
Защитник сборной России Юрий Жирков, который получил травму в игре с Бельгией (0:3) в первом туре Евро, наблюдал за игрой против финнов с трибуны вместе с болельщиками.
По сообщениям СМИ, у 37-летнего футболиста диагностировано повреждение мышцы бедра.
Полный срок реабилитации займет от 1,5 до 2 месяцев. В минувшем сезоне футболист провел за «Зенит» 20 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Сборная России после двух матчей на групповом этапе чемпионата Европы располагается на второй строчке в квартете B, имея на счету одну победу и одно поражение. Следующую встречу на турнире россияне проведут 21 июня с Данией.