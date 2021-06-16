Назван лучший игрок матча Финляндия — Россия

25-летний футболист забил единственный гол в матче, отличившись в компенсированное к первому тайму время. После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков с бельгийцами и финнами, но по разнице забитых/пропущенных мячей имеют не лучшее положение.