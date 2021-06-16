Сборная России обратилась к Бузовой после победы над финнами на ЕВРО-2020
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В
Национальная команда поблагодарила девушку за мотивационную речь в преддверии победного матча против Финляндии (1:0).
«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», — отмечается в твите.
Напомним, что в воскресенье, 14 июня, Ольга Бузова во время скандального эфира на «Матч ТВ» в крайне неоднозначной манере призвала отечественных спортсменов больше не «ссать», как в проигранном матче против Бельгии (0:3), и показать свой истинный уровень.