Черчесов объяснил, почему вратарь Сафонов вышел в стартовом составе в матче Евро с финнами
Голкипер провел первый матч в основе за сборную России.
Голкипер провел первый матч в основе за сборную России.
В среду сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в
«Я же не с улицы взял вратаря, — сказал Черчесов. — Он тоже имеет право играть, как и другой вратарь. Сафонов же находится в команде. У нас идет турнир, мы смотрим внимательно и принимаем свои решения».
В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с датчанами 21 июня в Копенгагене.