Черчесов объяснил, почему вратарь Сафонов вышел в стартовом составе в матче Евро с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу внимательно следит за игроками и принимает решения, поэтому голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе в матче чемпионата Европы с финнами. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В среду сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В матче первого тура с бельгийцами (0:3) за сборную России в стартовом составе играл голкипер Антон Шунин.

«Я же не с улицы взял вратаря, — сказал Черчесов. — Он тоже имеет право играть, как и другой вратарь. Сафонов же находится в команде. У нас идет турнир, мы смотрим внимательно и принимаем свои решения».

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