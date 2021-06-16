Черчесов: были уверены, что выбранная система игры принесет успех

«Раз выбрали эту систему — значит, знали, как играть. Мы были уверены, что эта система принесет успех. Главное, чтобы команда была единой и выполняла задание. Миранчук забил великолепный гол. Мы, естественно рады. План на игру легко читался — брать мяч в инсайдных зонах, развивать атаки по флангам, совершать проходы, делать прострелы. Игроки это выполняли, у нас были моменты, но запланировать голы невозможно. Думаю, игра держала всех в напряжении. Мы в турнире — ждем игру соперников», — сказал Черчесов журналистам.

«Я изначально сказал Миранчуку, что приветствую его переход в «Аталанту». Это большой шаг для футболиста и, главное, для личности. Ему было необходимо развиваться и выходить из зоны комфорта. Сейчас он играет в одной из лучших лиг мира, он ценит свое время, выходя на замену на 10−15 минут. Мы говорили с ним, какая у него роль и к чему надо готовиться. Довольны тем, как идет прогресс Миранчука, но мы не форсируем события и не давим на игроков. Надеемся, что в следующем сезоне он будет выходить на лидирующие роли в «Аталанте», — добавил он.