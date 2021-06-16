Черчесов: были уверены, что выбранная система игры принесет успех

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16:00ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
19:002-й таймТурция0Уэльс1
Группа A
тв
22:00Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов: были уверены, что выбранная система игры принесет успех

ЕВРО-2020. Тренеры сборной России не сомневались, что выбранная на матч чемпионата Европы против команды Финляндии система игры принесет положительный результат, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян, автором единственного гола стал Алексей Миранчук (45+2-я минута).

«Раз выбрали эту систему — значит, знали, как играть. Мы были уверены, что эта система принесет успех. Главное, чтобы команда была единой и выполняла задание.

Миранчук забил великолепный гол. Мы, естественно рады. План на игру легко читался — брать мяч в инсайдных зонах, развивать атаки по флангам, совершать проходы, делать прострелы. Игроки это выполняли, у нас были моменты, но запланировать голы невозможно. Думаю, игра держала всех в напряжении. Мы в турнире — ждем игру соперников», — сказал Черчесов журналистам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Миранчук в прошлом году перешел из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

«Я изначально сказал Миранчуку, что приветствую его переход в «Аталанту». Это большой шаг для футболиста и, главное, для личности. Ему было необходимо развиваться и выходить из зоны комфорта. Сейчас он играет в одной из лучших лиг мира, он ценит свое время, выходя на замену на 10−15 минут. Мы говорили с ним, какая у него роль и к чему надо готовиться. Довольны тем, как идет прогресс Миранчука, но мы не форсируем события и не давим на игроков. Надеемся, что в следующем сезоне он будет выходить на лидирующие роли в «Аталанте», — добавил он.

Сборная России, в своем первом матче на ЕВРО-2020 проигравшая бельгийцам (0:3), 21 июня сыграет в Копенгагене с командой Дании.

Финляндия
0:1
Первый тайм: 0:1
Россия
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