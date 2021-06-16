Главный тренер сборной Финляндии оценил красоту гола Миранчука

Сборная России в среду со счетом 1:0 обыграла финнов во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы. Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук.
«Миранчук — талантливый и очень быстрый футболист. Но в тот момент, когда он забил, наша защита допустила ошибку. Да, гол получился красивым, но жаль, что мы не смогли его предотвратить», — заявил Канерва на пресс-конференции.
«Мы знали, что (Юрий) Жирков получил травму и ждали, что россияне проведут изменения после поражения от бельгийцев. Но они играли более-менее так, как мы и ожидали — передачами с флангов в штрафную. Интересно было бы, как изменилась игра сборной России, если бы мы забили в начале матча», — сказал Канерва.
Главный тренер финской сборной заявил, что ему не понравилась жесткая игра Артема Дзюбы в единоборствах с защитником Йооной Тойвио.
«Неприятно, когда такой крупный игрок, как Дзюба, тебя так атакует. Когда я был футболистом, такая борьба считалась нормальной. Но сейчас правила изменились, и то, что сделал российский форвард, не совсем правильно», — отметил Канерва.