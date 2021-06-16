У игрока сборной России Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника
Сборная России по футболу обыграла Финляндию в матче Евро-2020 (1:0).
Сборная России по футболу обыграла Финляндию в матче Евро-2020 (1:0).
На 25 минуте игрок российской команды Марио Фернандес получил травму и не смог продолжить матч.
«По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — сообщает
В первом туре сборная России в