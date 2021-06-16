«Нужно еще послушать, что Черчесов скажет об этой ситуации после матча». Генич — о попадании в стартовый состав сборной России Сафонова

— Это вопрос к Черчесову. Нужно еще послушать, что Станислав Саламович скажет об этой ситуации после матча, но пока не очень понимаю это решение.

Наверное, это решение я и не должен понимать, потому что Черчесов — сам вратарь, плюс в штабе сборной есть Гинтарас Стауче. Но когда перед чемпионатом Европы ты однозначно даешь понять Шунину, что он номер один и не вызываешь при этом Гилерме, то, наверное, эту линию надо продолжать.

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Может быть у Шунина, что-то произошло после первого матча: дискомфорт, травма. Может, в тренировочном процессе Стауче увидел, что Антон нервничает, а Сафонов выглядит стабильнее. Но правильно перед матчем сказал Андрей Аршавин — что если мы будем переживать еще и за вратаря перед матчем с Финляндией, то о чем тут вообще говорить?

С Финляндией совершенно неважно кто выйдет: Дюпин, Сафонов или Шунин. Тут в первую очередь надо думать об атаке, потому что любой из тройки вратарей не должен в такой встрече подвести. Дальше — будем смотреть. Но выход Сафонова стал неожиданностью.