Глава Датского футбольного союза призвал УЕФА пересмотреть правила после решения возобновить матч с Финляндией
Напомним, в первом тайме полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.
Напомним, в первом тайме полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание.
Врачи прямо на поле постарались его реанимировать, после чего футболиста доставили в больницу. Было принято решение возобновить встречу в тот же вечер.
«Я согласен с тренером сборной и игроками, что матч не следовало возобновлять. Это было неверное решение. То, что игрокам пришлось выйти на поле так скоро после этого ужасного события, было совершенно неправильно. Футболисты и тренеры не должны оказываться в таком положении, не они должны принимать такие решения.
Мы хотим получить оценку всего процесса принятия решений, нам нужны все необходимые факты и информация. Необходимо пересмотреть правила, чтобы мы больше никогда не оказались в такой ситуации. Мы готовы предоставить решение УЕФА, — цитирует Меллера Mirror.