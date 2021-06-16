Глава Датского футбольного союза призвал УЕФА пересмотреть правила после решения возобновить матч с Финляндией

«Я согласен с тренером сборной и игроками, что матч не следовало возобновлять. Это было неверное решение. То, что игрокам пришлось выйти на поле так скоро после этого ужасного события, было совершенно неправильно. Футболисты и тренеры не должны оказываться в таком положении, не они должны принимать такие решения.



Мы хотим получить оценку всего процесса принятия решений, нам нужны все необходимые факты и информация. Необходимо пересмотреть правила, чтобы мы больше никогда не оказались в такой ситуации. Мы готовы предоставить решение УЕФА, — цитирует Меллера Mirror.