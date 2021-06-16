Лукаку с разрешения главного тренера сборной Бельгии навестит Эриксена в больнице

У Эриксена, полузащитника сборной Дании, во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (0:1) остановилось сердце, но врачам удалось спасти жизнь футболисту. Сейчас Кристиан находится в больнице в Копенгагене, где 17 июня состоится матч 2-го тура между Данией и Бельгией.

«Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я поговорил об этом с тренером, и он, очевидно, согласился. Мы также остановим игру на 10-й минуте, чтобы отдать ему честь. Я отправлю Кристиану сообщение завтра после игры, но сейчас мне нужно дать ему время немного побыть с семьей», — цитирует Лукаку Football Italia.