«Сборная России — пережиток дефицита СССР. Сочувствуем Головину». Что пишут иностранцы о победе наших над финнами
Всем понравились Джикия и Дивеев.
Всем понравились Джикия и Дивеев.
16 июня сборная России во втором матче группового этапа Евро-2020 переиграла сборную Финляндии (1:0) и сохранила приличные шансы на выход в
«Один Черчесов сделал для российской дипломатии больше, чем все посольство России в Польше», — пользователь твиттера из польского города Легьоново заговорил стихами.
«Замены в конце сильно испортили игру. Бельгия завтра обыграет Данию, и в последнем туре им будет ничего не нужно. Сыграем с ними 0:0», — мнение болельщика из Финляндии.
«Россия ужасно слаба. С Данией они припаркуют автобус и будут любой ценой играть на ничью. Если Россия наберет 4 очка, то выйдет в
«Россия выиграла у финнов благодаря Миранчуку — жемчужине из “Аталанты”. С точки зрения техники, которую показали игроки, это был худший матч Евро-2020», — говорит итальянский журналист Лука Маньона.
«Мы увидели матч двух очень плохих команд», — написал юзер твиттера под ником @JonoEff.
Один из финских болельщиков возмутился тем, что ВАР отменил гол, который его команда забила в самом дебюте игры. По мнению Лассе Пеннанена, система неправомерно зафиксировала положение вне игры.
Болельщик из Франции под ником @CGhemmour написал об игре несколько твитов, в которых поругал наших игроков за неизобретательность и вспомнил великого русского писателя — Федора Михайловича Достоевского:
«Миранчук забил великолепный гол в стиле Мохамеда Салаха. Nokia (имеется в виду сборная Финляндии — прим.) разочаровала. Давайте вместе посочувствуем Головину. Парень из “Монако” пытается играть в футбол. Но, приезжая в сборную, он попадает в очередь на прием к врачу».
«Сборная России — пережиток дефицита бывшего СССР. 1:0 — матч закончился.
А вот несколько мнений иностранцев с ветки на reddit:
«У Баринова, видимо, был компромат на этого судью. Как, черт возьми, он не получил вторую или даже третью желтую?».
«Русские допускали слишком много индивидуальных ошибок. Более сильный оппонент их накажет».
«Кто-нибудь из русских может объяснить, почему ваша команда больше не выглядит такой же резкой, как на чемпионате мира? Тогда мне нравились ваши выступления».
«Третий номер России (Игорь Дивеев — прим.) сыграл важную роль. Заблокировал очень много шансов».
«Надо было провести турнир только между Россией, Финляндией, Швецией, Чехией, Канадой и США, чтобы посмотреть, как быстро футбольные матчи превратятся в чисто хоккейные».
«Дивеев и Джикия сыграли великолепно, отлично нейтрализовали все шансы Финляндии. После выхода Кауко финны сильно сбавили и не были похожи на себя прежних».