Италия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Евро
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швейцарии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швейцарии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Берарди, Иммобиле.
Запасные: Сиригу, Мерет, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толои.
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер, Аканджи, Мбабу, Родригес, Фройлер, Г. Джака, Эмболо, Шакири, Сеферович.
Запасные: Мвого, Кобель, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.
Начало встречи — в 22:00 мск. Матч обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.