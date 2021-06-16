Сборная Уэльса одержала победу над Турцией. Бэйл не забил пенальти, но отдал 2 голевые передачи

Автором первого гола в матче стал полузащитник Аарон Рэмзи, на 42-й минуте реализовавший выход один на один после шикарной передачи Гарета Бэйла.
Бэйл мог удваивать преимущество валлийцев в счете, но на 61-й минуте не реализовал пенальти, пробив намного выше ворот. На 5-й добавленной минуте Коннор Робертс с передачи все того же Бэйла установил окончательный счет.
Уэльс с 4 очками становится лидером группы А, Турция с 0 очков — четвертая. Италия (3) и Швейцария (1) свой матч проведут поздно вечером.
Голы: Рэмзи, 42; Робертс, 90+5.
Нереализованный пенальти: Бэйл, 61 (выше).