Бэйл с пенальти пробил мимо ворот в игровое время матча Евро. Рауль делал это последним — в 2000-м
Полузащитник сборной Уэльса и «Реала» Гарет Бэйл не реализовал пенальти в матче Евро-2020 против Турции (2:0).
Полузащитник сборной Уэльса и «Реала» Гарет Бэйл не реализовал пенальти в матче Евро-2020 против Турции (2:0).
Валлиец стал первым за 21 год игроком, пробившим с точки мимо рамки ворот (то есть без учета попаданий в каркас) в матче чемпионата Европы. При этом в статистике не учитывались серии послематчевых пенальти.
В последний раз мимо ворот на Евро бил
Бэйл не реализовал пенальти, пробив выше ворот Турции. Он сам заработал 11-метровый.