Дмитрий Черышев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса
Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева поделился информацией о состоянии защитника Марио Фернандеса.
Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева поделился информацией о состоянии защитника Марио Фернандеса.
«Фернандесу надели
Фернандес покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи матча чемпионата Европы с финнами (1:0). У игрока было подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника.
Обследование показало, что повреждения позвоночника у защитника сборной России нет.